Provvedimento per Lorenzo Spolverato: non sarà più tra i finalisti? L’indiscrezione bomba

Un provvedimento in vista per Lorenzo Spolverato al Grande Fratello

Colpo di scena al Grande Fratello. Un provvedimento potrebbe riguardare, stasera, uno dei concorrenti, ovvero Lorenzo Spolverato. A quanto pare, le indiscrezioni dei giorni scorsi, secondo le quali gli autori sarebbero molto stufi dei suoi atteggiamenti, sarebbero più che fondate.

Provvedimento per Lorenzo Spolverato?

Ad intervenire a poche ore dalla nuova diretta del Grande Fratello è stata l’opinionista Viviana Bazzani, con un video su TikTok, in cui annuncia provvedimenti in vista per Lorenzo Spolverato.

Eliminazione o qualcos’altro? A quanto pare, il fidanzato (o ex?) di Shaila Gatta potrebbe rischiare qualcosa di più grosso, ovvero la rinuncia del suo posto in finale. Ecco le parole della Bazzani:

Sono sempre più insistenti le voci che questa sera, nella diretta del Grande Fratello ci sarà un provvedimento molto forte e serio nei confronti di Lorenzo Spolverato. Prima di dirvi che tipo di provvedimento, voglio dirvi che tutto questo nasce da quell’uscita del gruppo fuoriporta dove approfittando della preferenza delle non telecamere in ogni angolo della location del campo da golf, Lorenzo Spolverato ha assunto un comportamento che non solo ha indispettito gli autori, ma ha fatto perdere la pazienza a tutti gli autori.

Ma cosa accadrà, dunque a scapito del concorrente? Viviana ha proseguito: