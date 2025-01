Provvedimento in arrivo oggi al Grande Fratello? Un concorrente nel mirino, ecco cosa sta succedendo

Lorenzo Spolverato, modello milanese e protagonista discusso del Grande Fratello, sarebbe al centro di un provvedimento disciplinare da parte della produzione. L’indiscrezione, trapelata da Fanpage, parla di una possibile nomination d’ufficio per il concorrente, a seguito di una confessione che ha sollevato un vero e proprio polverone nella Casa.

Provvedimento per Lorenzo al Grande Fratello? L’indiscrezione

Durante una lite accesa con Luca Calvani, Lorenzo ha ammesso di aver violato il regolamento del reality durante un viaggio in Spagna insieme a Shaila Gatta, consultando i social network. La questione ha rapidamente infiammato i rapporti tra i concorrenti, portando a una serie di accuse reciproche che hanno tenuto banco per ore.

Tutto è iniziato quando Luca Calvani ha accusato Lorenzo di non avere la coscienza pulita. Durante la discussione, Calvani ha fatto riferimento a un episodio precedente, in cui Lorenzo avrebbe controllato il profilo Instagram di un altro concorrente, Tommaso, per monitorare i numeri di follower e l’engagement.

Le parole di Lorenzo non hanno lasciato spazio a dubbi: “Hai sentito cosa mi ha detto? Di quando eravamo in Spagna e ho guardato l’engagement di Tommy su Instagram. Se è vero? Certo, ma l’ho detto solo a Tommaso. Lui l’avrà detto a Mariavittoria e lei l’ha riportato ad altri. Di Mariavittoria non mi posso più fidare.”

Questo scambio ha scatenato un effetto domino, portando il gruppo a mettere in dubbio la trasparenza di alcuni concorrenti e alimentando tensioni già esistenti.

La produzione del Grande Fratello prenderà provvedimenti

Secondo quanto anticipato da Alfonso Signorini, la puntata di questa sera di Grande Fratello vedrà l’adozione di un provvedimento disciplinare non solo per Lorenzo, ma anche per Luca Calvani, accusato di aver ricevuto un bigliettino dall’esterno, in violazione del regolamento.