“Provvedimento duro per Donnamaria”: voci di squalifica e censura in Casa, cosa succede al GF Vip

Gli ultimi fatti accaduti al GF Vip avrebbero portato nei giorni scorsi all’intervento da parte dei ‘piani alti’ di Mediaset. In modo particolare sarebbe intervenuto Pier Silvio Berlusconi con una decisione spiazzante: stop alla replica del GF Vip su La5. Il motivo? Eccessive volgarità e scelte autorali poco apprezzate (ed apprezzabili).

Da quel momento, secondo alcuni, qualcosa al GF Vip sarebbe drasticamente cambiato. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto e pubblicato in tal senso una segnalazione interessante:

[…] Dopo il messaggio di Pier Silvio (Berlusconi, ndr) che gli hanno comunicato in confessionale, stanno censurando la qualunque. In pratica solo Alberto è ripreso e Milena, che fa dolci.

In realtà non proprio tutto sarebbe stato censurato, dal momento che microfoni e telecamere del GF Vip non si sono fatti scappare l’ultimo scivolone di Donnamaria in riferimento a Nikita. Ed infatti, la segnalazione prosegue:

A quanto pare ci sarà un provvedimento duro per Edoardo Donnamaria. Si parla di squalifica per quello che ha detto a Nikita.

Deianira nel riportare il messaggio ricevuto ha sottolineato di non sapere nulla circa le voci di squalifica che ha ritenuto giusta la presunta decisione di Pier Silvio di “oscurare tutto”.