Provvedimenti per Mariotto dopo l’abbandono di Ballando? Interviene un volto RAI

Nella seconda metà dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, un colpo di scena ha animato il programma: il giudice Guillermo Mariotto ha abbandonato lo studio subito dopo l’esibizione di Amanda Lear, ospite come ballerina per una notte. Nonostante il tentativo di Selvaggia Lucarelli di fermarlo, Mariotto si è diretto fuori dallo studio, lasciando vuota la sua poltrona al tavolo dei giurati.

Mariotto nel backstage con Amanda Lear

Grazie a un video pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di Ballando con le Stelle, è stato possibile ricostruire quanto accaduto dopo la sua uscita. Guillermo Mariotto, cappotto in mano, ha raggiunto Amanda Lear e i ballerini dietro le quinte dell’Auditorium del Foro Italico.

Molti telespettatori e utenti sui social hanno ipotizzato che si trattasse di uno sketch organizzato, ma così non è stato. Mariotto non è più tornato in studio, costringendo Milly Carlucci ad annullare il suo voto per la prima coppia in gara, per evitare squilibri nel punteggio.

La semifinale, che si è conclusa alle 1:30, ha quindi visto la poltrona di Mariotto rimanere vuota per tutto il resto della serata.

Nessuna fuga, solo risate con Amanda Lear

A dissipare ogni dubbio sull’episodio è stato il giornalista Domenico Marocchi, inviato del programma Rai La Volta Buona. Sul suo account Twitter, Marocchi ha rivelato di aver intervistato Mariotto e Amanda Lear nel backstage: “Guillermo Mariotto ha fatto le interviste con noi assieme ad Amanda Lear. I due hanno scherzato molto”.

Quindi, nessuna fuga definitiva: il giudice ha semplicemente deciso di trascorrere il tempo nel backstage, divertendosi con la sua amica Amanda Lear, come se nulla fosse e non avesse un impegno lavorativo in diretta nella prima serata delle rete ammiraglia di Casa Rai.

Milly Carlucci e la produzione prenderanno provvedimenti?

Resta ora da capire come la produzione del programma e Milly Carlucci valuteranno l’accaduto. La conduttrice è nota per mantenere un rigore professionale nello show, e questa “stravaganza” di Mariotto potrebbe non essere presa alla leggera.

I telespettatori si chiedono se il gesto avrà conseguenze disciplinari per il giudice o se sarà considerato un episodio isolato, destinato a rimanere una delle tante eccentricità che hanno caratterizzato la sua presenza nello show.