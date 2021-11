Provvedimenti per Alex Belli al GF Vip? Parla un autore del reality

Nel corso del nuovo appuntamento con Casa Chi, Parpiglia ha parlato dei possibili provvedimenti che si potrebbero prendere per Alex Belli, reo di aver fatto uno scivolone nei confronti di Manuel Bortuzzo.

Posso dirvi che ci sono state riunioni “fiume”, lunghissime fino a tarda notte. Per me quello che ha detto Alex Belli è peggio di una bestemmia. Il padre di Manuel ha chiesto provvedimenti ma non solo lui. Si sono mosse alcune associazioni… quello che ha detto è dettato dall’ignoranza.

Posso dirvi che so che sono state fatte riunioni fiume e in questo caso non finisce a tarallucci e vino. Mi voglio fermare e limitarmi a questo. Io lo manderei a calci a casa, non per ultimo ma per primo. Potrebbe pure finire in nomination per direttissima.