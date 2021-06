Proseguono i provini per la nuova edizione di Tale e Quale Show. Dopo avere preso in considerazione alcuni ex protagonisti del Grande Fratello Vip, vanno avanti le indiscrezioni da parte dei colleghi di Blogo.

Tale e Quale Show, Alba Parietti tra i provinati

Tra gli altri volti che avrebbero sostenuto il provino di Tale e Quale Show anche l’opinionista Alba Parietti e, secondo TVBlog, pare avere ottime possibilità di entrare ufficialmente nel cast.

Ma i nomi non finiscono qui.

Proseguiamo la nostra girandola di nominativi con la conduttrice e showgirl Roberta Morise, che ha già avuto modo di lavorare con Carlo Conti l’Eredità e ai Migliori anni. Fra i provinati di Tale e quale show 2021 anche un cantante di ruolo, diciamo così, si tratta di Sandro Giacobbe che ha una carriera canora di tutto rispetto alle spalle ed il comico Marco Bazzoni, in arte Baz. Chiudiamo questo piccolo plotone di provinati per l’edizione 2021 di Tale e quale show con la cantante Gabriella Ferrone.

Per quanto riguarda gli ex volti del Grande Fratello Vip, sarebbero stati provinati Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Maria Teresa Ruta in coppia con la figlia Guenda Goria.