Provini del Grande Fratello: da Uomini e Donne ad Ex On The Beach Italia, ecco chi li ha sostenuti

Tutto pronto (o quasi) per la nuova edizione del Grande Fratello in partenza dal prossimo 11 settembre su Canale 5. Signorini e il resto degli autori sono già a lavoro per il reality show tra provini Vip e Nip.

Provini del Grande Fratello: da Uomini e Donne ad Ex On The Beach

Secondo l’indiscrezione di BlogTivuItaliana, Silvia Magarre di Primo Appuntamento avrebbe sostenuto il profilo per il Grande Fratello ma non sarebbe la sola:

Nei precedenti appuntamenti, inoltre, possiamo segnalarvi che ai casting si sarebbe presentato anche uno dei single di Ex on the Beach Italia e alcune corteggiatrici delle passate edizioni di Uomini e Donne, fra cui un paio molto seguite su Instagram.

Di chi si tratterà?

Alfonso Signorini ha svelato qualche piccola anticipazione sulla prossima edizione che partirà su Canale 5 dal prossimo 11 settembre:

Avremo un’edizione mix tra Vip, che saranno ve lo dico già, ve lo garantisco, facce note. La gente non dovrà chiedersi ma questo chi è. E i Nip saranno veramente Nip. Gente veramente comune, semplice. Vicini di casa. Non vogliamo assolutamente star del web, dei social.