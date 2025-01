Londra si mobilita per Helena Prestes: raduno dei fan all’ambasciata italiana, il motivo

Il caso Helena Prestes continua a far discutere. Oggi, 19 gennaio 2025, dalle ore 12:00 alle 15:00, centinaia di fan della modella brasiliana si sono radunati sotto l’ambasciata italiana a Londra per protestare contro il risultato del televoto eliminatorio del Grande Fratello. “The UK says no to xenophobia – si legge nei cartelloni – “Protest at the Italian embassy for the unfair treatment of Helena Prestes.”

Helena Prestes, il motivo della protesta: televoto contestato

La vicenda ha preso una piega internazionale dopo che il televoto eliminatorio ha decretato l’uscita di Helena Prestes dalla Casa del Grande Fratello.

I fan sostengono che la modella sia stata vittima di attacchi xenofobi e che il televoto sia stato influenzato da bot e voti irregolari. “La comunità di fan della modella ha ritenuto ingiusta l’eliminazione di Helena e ha evidenziato attacchi e minacce xenofobe nei confronti della brasiliana.”

Solidarietà dal Brasile

Non solo Londra, ma anche il Brasile si è mobilitato. La notizia è stata ampiamente trattata dai media brasiliani, che hanno sottolineato l’ondata di sostegno ricevuta da Helena. “Helena Prestes, 34 anni, di San Paolo, è diventata virale su X dopo essere stata eliminata dal reality show.”

Accuse di irregolarità nel televoto

Le accuse principali riguardano presunte irregolarità nel sistema di votazione. “Gli internauti hanno notato anche un’incoerenza nel risultato delle votazioni, con la presunta presenza di bot tra i voti conteggiati e l’esclusione dei voti inviati tramite SMS con il nome di un altro partecipante, Shaila.”