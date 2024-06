“Ho una protesi all’anca”, ex del Grande Fratello ricoverato per un intervento: di chi si tratta

Dopo il Grande Fratello Vip, Aldo Montano è rimasto nel cuore degli estimatori. In queste ore lo schermidore si è sottoposto a un delicato intervento.

“Ho una protesi all’anca”, ex del Grande Fratello Vip si opera

“Grazie famiglia sempre vicino quando c’è bisogno”, ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip condividendo una foto insieme alla moglie Olga Plachina ed i suoi figli.

“L’operazione è andata bene, grazie a tutti voi per i tanti messaggi. Dopo 5 anni, non facili da oggi ho una protesi all’anca a zero chilometri. Lo sport fa bene ma non esagerate …Un grazie speciale al dottor Cheli, al professor Porcellini e a tutto lo staff dell’ortopedia del nuovo ospedale di Sassuolo”, ha continuato Montano.

Già nel 2022, Aldo Montano, ospite di Verissimo, aveva annunciato che si sarebbe sottoposto a un intervento chirurgico all’anca a causa di una necrosi:

Da due anni soffro di una necrosi ad un’anca. Un po’ per DNA, un po’ per l’esposizione così lunga durante la mia carriera e sono in procinto di fare questa operazione che è semplice però è comunque un’operazione invasiva.

Oltre all’intervento all’anca, l’ex del GF Vip avrebbe dovuto sottoporsi a un’operazione alla spalla:

Devo anche operarmi alla spalla sinistra. Mi devo rimettere a posto per fare la mia seconda parte di vita, devo fare il tagliando, è un po’ presto ma ho usurato parecchio il mio corpo e i chilometri si sentono tutti. È arrivato il momento anche di pensare al dopo in cui non ci saranno pedane, gare e competizioni ma ci saranno tante altre belle cose che mi voglio godere e così riesco a godermi tutto con grande difficoltà.