I protagonisti di Sanremo 2025 sbarcano a Domenica In: anche il caso del piccolo Ethan

Domenica 23 febbraio, a partire dalle 14 su Rai1 e Rai Italia, gli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma ospiteranno la 24^ puntata di “Domenica In”, il talk show condotto da Mara Venier. La trasmissione vedrà la partecipazione di numerosi artisti che hanno animato il palco dell’Ariston nell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2025.

Domenica In, gli ospiti del 23 febbraio 2025

Tra gli ospiti musicali, Simone Cristicchi si esibirà con il brano “Quando sarai piccola”, mentre Francesco Gabbani presenterà la sua “Viva la vita”. Grande attesa anche per Marco Masini, che dopo aver duettato con Fedez nella serata delle cover, ripercorrerà alcuni suoi celebri successi al pianoforte, tra cui la storica “Ci vorrebbe il mare”.

Non mancherà spazio per le nuove promesse della musica italiana: Settembre, vincitore della sezione giovani, si esibirà con “Vertebre”. Ma la sorpresa più insolita sarà la presenza di Topo Gigio, che con Lucio Corsi ha conquistato il pubblico di Sanremo e ora si prepara a un simpatico siparietto con la “Zia Mara”.

Oltre alla musica, Domenica In offrirà uno spazio dedicato all’attualità con un caso che ha commosso l’Italia. In studio interverrà Claudia Ciampa, madre del piccolo Ethan, rientrata giovedì dagli Stati Uniti con il figlio. Ad accompagnarla, l’avvocato Gian Ettore Gassani e la nonna del bambino, Luciana Aiello, per raccontare una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso l’opinione pubblica.

Spazio anche alle grandi serie TV della Rai. Vittoria Puccini, Carmine Recano e Giacomo Giorgio saranno ospiti per presentare la nuova fiction “Belcanto”, in onda da lunedì 24 febbraio su Rai1. La serie promette di conquistare il pubblico con una storia intensa e appassionante.

Grande attesa anche per il ritorno di Vanessa Scalera, protagonista della quarta stagione di “Imma Tataranni”, che prenderà il via domenica 23 febbraio. Un’occasione imperdibile per i fan della magistrata più amata della TV.

La puntata di “Domenica In” del 23 febbraio si preannuncia come un mix esplosivo di emozioni, tra musica, attualità e novità televisive. Mara Venier, come sempre, saprà tenere incollati allo schermo milioni di spettatori, grazie alla sua capacità di unire leggerezza e profondità.