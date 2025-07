Protagonista di Temptation Island 2025 è incinta: è ufficiale

Arriva il colpo di scena: Sonia B è incinta

Sonia Barrile e Simone Margagliotti. La coppia lascia il programma separata. Rientrati a casa, Sonia non vede tornare il ciclo, fa un test… e scopre di essere incinta del personal trainer. È finita? Non proprio: Simone insiste, vuole riconciliarsi e convinto che l’amore possa ripartire. Ecco cosa si legge nel dettaglio, lo scoop completo:

“Siete pronti per il gran finale di “Temptation Island”? Ieri vi abbiamo rivelato cosa accade alle coppie uscite dal programma tra grandi ritorni di fiamma e addii annunciati. Ma vi avevamo lasciato in sospeso sulle sorti della coppia formata dal terrapiattista Simone e la fidanzata Sonia. Come abbiamo visto il personal trainer col sex appeal di Mariangela Fantozzi si è lanciato in un’esplorazione papillare della single Rebecca e la povera compagna, davanti a alle corna clamorose, lo ha mandando a fanculo senza troppi giri di parole.

Ma attenzione perché questo viaggio nei sentimenti di questa coppia potrebbe prendere una piega inaspettata. E per capirci qualcosa in più dobbiamo riavvolgere il nastro. È il 2 giugno quando Sonia parte per “Temptation Island”: non le arriva il ciclo, ma ignora questo “piccolo” particolare e si lancia nel villaggio senza pensare in alcun modo a una possibile gravidanza.

Come è noto i due escono dal programma separati e tornano ad abitare in una casa dove sostanzialmente sono vicini di casa. Lui non vuole arrendersi e, convinto di tornare con Sonia, la tartassa per avere una seconda possibilità. Passa il tempo, ma il ciclo a Sonia non ritorna. È bastato un semplice test di gravidanza per scoprire che è incinta di Simone il terrapiattista.

Lei vacilla e inizia a convincersi che veramente lui l’ha tradita per scoprire che la ama. Stasera al falò annunceranno che non sono tornati insieme, ma la breccia è aperta. Sonia è tornata a essere accogliente con lui e, forse, si lancerà tra le braccia dell’uomo che ha deciso di cornificarla davanti a tutta Italia”.