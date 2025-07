Protagonista di Temptation Island 2025 diventa tronista: la mossa dell’autrice

Una protagonista di Temptation Island 2025 diventa tronista di Uomini e Donne?

Sarah Esposito pronta per il trono di Uomini e Donne

La conferma arriva direttamente da Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e Donne, che, tramite Instagram, ha lasciato trapelare un indizio che non lascia spazio a dubbi: Sarah Esposito sarà una delle prossime troniste del programma. Un video di Temptation Island, l’unico condiviso durante la serata, racconta della nuova vita da single di Sarah, segnando il suo passaggio definitivo dal programma di Canale 5 a quello che l’ha consacrata al pubblico.

Sarah tronista a settembre ma io la volevo al gf non mi va mai bene nulla pic.twitter.com/3adrrkpjCW — Gio (@Giodambro04) July 31, 2025

Sarah, con il suo profilo che incarna perfettamente l’immagine della “tronista ideale”, è un nome che già da giorni circolava nelle indiscrezioni.

Romana, quasi trentenne, e con una bellezza indiscutibile, è entrata a Temptation Island con una reputazione non certo delle migliori. Tuttavia, dopo le turbolente dinamiche del programma, è riuscita ad emergere, risollevando la sua immagine e conquistando il pubblico. Un percorso che la rende l’erede perfetta di Martina De Ioannon, altro volto noto della scorsa stagione, che è stata una delle troniste più apprezzate dal pubblico.

Il percorso di Sarah rispecchia in modo emblematico le caratteristiche della tronista che piace al pubblico di Uomini e Donne: una giovane donna, con un passato da “vittima” nel reality, ma pronta a rimettersi in gioco e a trovare l’amore. La sua storia potrebbe ricordare quella di Martina De Ioannon, che l’anno precedente ha avuto un trono che ha entusiasmato molti telespettatori. L’idea che Sarah prenda il suo posto sul trono sembra essere quasi una certezza, dato l’interesse che ha suscitato tra i fan.

Flavio Ubirti: un altro volto da Temptation Island pronto per il trono?

Non è solo Sarah Esposito a poter intraprendere il cammino verso il trono di Uomini e Donne. Un altro nome in circolazione è quello di Flavio Ubirti, tentatore di Temptation Island che, stando a quanto dichiarato da Alberto Bruni, direttore sportivo della squadra di calcio di Anghiari (qui per le sue dichiarazioni), potrebbe essere il prossimo tronista maschile. Anche il suo percorso ha catturato l’attenzione dei telespettatori, e la possibilità che possa sedere sul trono non è affatto remota.