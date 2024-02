Continuano i retroscena con protagonisti i concorrenti (ed ex) della Casa del Grande Fratello. A quanto pare, uno di loro si sarebbe rifiutato di fare alcune cose perché avrebbe percepito un cachet basso.

“Proposte particolari”, ex del Grande Fratello rifiuta per il cachet?

L’indiscrezione giunge da Deianira e Amedeo Venza, quindi, come di consueto, prendetela con le pinze in quanto fonte ufficiosa senza alcuna prova di rilievo:

Colpo di scena al Gf. Io e Deia abbiamo saputo che un concorrente del Gf (confidandosi con fonti attendibili) ha raccontato di aver ricevuto proposte molto particolari a suon di cachet.

E ha rifiutato di fare determinate cose perché veniva retribuito poco. In più una volta uscito dal programma ha categoricamente chiesto tanti bei soldini per i vari confronti. Altrimenti se ne sta a casa e non presenzierà nemmeno in studio!