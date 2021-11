Per il popolo della rete non ci sono dubbi: dal Grande Fratello Vip questa sera uscirà Sophie Codegoni. La motivazione, a tratti, si presenta particolarmente comica e riguarda il suo ex fidanzato Matteo Ranieri.

Pronostico web su Sophie Codegoni: ecco cosa dovrà vedere fuori dal GF Vip

Secondo i miei amici di internet, Sophie Codegoni non dovrà perdersi in alcun modo il trono del suo ex fidanzato Matteo Ranieri. Con ben sapete, dopo essere stato la scelta dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip, gli è stato proposto il ruolo da tronista di Uomini e Donne che ha accettato ben volentieri.

Come la prenderà Sophie? A quanto pare, visti gli ultimi passaggi tv, la Codegoni non avrebbe lasciato un buon ricordo di sé alla redazione “mariana” ma i fan di entrambi gli show, non vedono l’ora di scoprire la sua reazione una volta fuori dal GF Vip.

Sarà solo questione di ore oppure riuscirà a battere Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi?

Non oso immaginare la reazione di Sophie se viene eliminata venerdi e lunedì appena accende la tv su canale 5 si ritrova il suo ex sul trono 😂 #gfvip #uominiedonne pic.twitter.com/KZ1WuvxHxU — Danky🌞 (@Danky1237999) November 16, 2021