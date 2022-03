La nuova puntata del Grande Fratello Vip si avvicina sempre di più e vedrà un nuovo eliminato. Un televoto importante che vede in nomination Davide Silvestri, Miriana Trevisan e Jessica Selassié. Proprio l’attore nelle ultime ore si è ritrovato a chiacchierare con la principessa etiope anche lei a rischio eliminazione ed a fare un suo pronostico sull’eliminato.

Davide, ritrovandosi in cucina con Jessica, ha iniziato a riflettere sull’attesa in vista della puntata di lunedì del GF Vip:

Non vedo proprio l’ora che sia domani sera per sapere cosa succederà… Mi incuriosisce un sacco. Per una cosa o per un’altra sarò comunque felice, quindi… Però sono proprio curioso, l’attesa, le notizie mi tengono vivo.

Jessica è sembrata meno interessata al discorso, tanto da limitarsi a commentare: “Vedremo domani”. L’attore ha proseguito parlando della sua esperienza personale ed ha aggiunto:

Poi io sono abituato come quando facevo l’attore ad essere sempre in attesa. Questa roba qua l’ho vissuta per 20 anni. A volte mi snerva, a volte mi piace. Pensa a fare una vita in nomination! Hai visto che quando entro in nomination mi esalto? Come l’altro giorno al televoto flash, perchè la speranza di passarlo ti tiene vivo… poi però se cominci a prendere 2-3 bastonate ed inizi ad andare in depressione, oppure decidi di abbandonare.