Durante le chicche di gossip di Casa Chi, i giornalisti di Alfonso Signorini hanno svelato il “mistero” di Miriana Trevisan, entrata da single nella Casa del Grande Fratello Vip.

Miriana Trevisan prima del GF Vip: la promessa che sta “vacillando”

Miriana è entrata al Grande Fratello Vip da single dopo aver subito un intervento particolarmente complesso. In quel periodo non c’era solo Pago accanto a lei ma anche una persona speciale che vive a Milano e non l’ha abbandonata fin dall’ingresso.

Miriana Trevisan avrebbe promesso di fare questo GF Vip senza cercare un nuovo amore. Dopo il bacio a Nicola la sua promessa sta razionalmente vacillando.

Il suo cuore non è impegnato come quello di Raffaella Fico, certo. Ma lo era abbastanza quando stava per entrare: adesso cosa è accaduto dopo l’avvicinamento a Pisu?

Qualcuno ha detto che Miriana sta giocando con Nicola ma, secondo i giornalisti di Chi, la Trevisan non è in grado di fare strategia a livello caratteriale.

Naturalmente questo fantomatico ex fidanzato non sarebbe Vito, colui che si è di recente palesato, ma si tratterebbe del “famoso” Bruno tirato in ballo pure da Alfonso Signorini durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip.