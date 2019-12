Programmi 2020, Rai: tutti gli show che andranno in onda in TV

Quali saranno i reality show ed i programmi Rai che ci attendono per la prossima stagione televisiva del 2020? Tornerà La Corrida con Carlo Conti, così come Ballando con le Stelle. Spazio poi, per un nuovo show condotto da Milly Carlucci: Il Cantante Mascherato. Eccovi a seguire, una ricca guida con tutte le informazioni.

Reality Show e programmi 2020 Rai, lista dell’ammiraglia

LA CORRIDA – Lo storico programma di Corrado piace così tanto che Carlo Conti a febbraio condurrà la sua terza edizione di “La Corrida”, il programma dedicato ai dilettanti allo sbaraglio che in passato era stato trasmesso anche da Canale 5. Le puntate saranno dieci e andranno in onda in diretta dallo Studio 5 di Roma. A decidere chi passa e chi no è il pubblico in studio. Per partecipare alle selezioni si può telefonare al numero 02.36.76.74.54 o compilare la pagina sul sito www.banijayitalia.it/lacorrida. Su Rai1 da febbraio.

UNO, DUE, TRE…FIORELLA! – Un inno alle donne A tre anni di distanza dalla prima, Fiorella Mannoia propone la seconda edizione del suo show. Si tratta di un varietà in cui la musica fa da filo conduttore a un racconto sulle donne di oggi. Non mancheranno gli ospiti del mondo dello spettacolo pronti a duettare o a confrontarsi con la padrona di casa. Su Rai1 da marzo.

IL CANTANTE MASCHERATO – Negli Stati Uniti è un programma di enorme successo. Il meccanismo? Otto personaggi famosi si esibiscono nascosti sotto maschere spettacolari: il Coniglio, il Leone, l’Angelo, il Mostro, il Barboncino, l’Unicorno, il Mastino napoletano e il Pavone. In ogni puntata ci sarà un eliminato, che dovrà togliersi la maschera. Alla conduzione c’è Milly Carlucci, mentre in giuria sono annunciati Flavio Insinna e Patty Pravo: a loro si aggiungeranno altri due nomi. Su Rai1 dal 10 gennaio.

BALLANDO CON LE STELLE – Milly Carlucci nel 2020 avrà anche un secondo impegno. Ovviamente parliamo di “Ballando con le stelle”, che arriverà verso la primavera. Quest’anno il talent show sulla danza taglierà il traguardo della 15ª edizione e partirà la rincorsa al titolo che lo scorso anno fu conquistato dal modello norvegese Lasse Matberg. Per ora i nomi ufficiali del cast sono rigorosamente coperti dal segreto. Su Rai1 in primavera.

SANREMO – Sicuramente l’appuntamento più atteso della seconda parte dell’inverno è quello con il Festival di Sanremo, giunto alla 70ª edizione. Conduttore, direttore artistico ma soprattutto anima della manifestazione sarà Amadeus. I 22 concorrenti in gara al Teatro Ariston saranno annunciati proprio da lui il prossimo 6 gennaio nel corso della puntata speciale di “Soliti ignoti” legata alla Lotteria Italia. Su Rai1 dal 4 all’8 febbraio.

Programmi 2020 Rai, gli show della seconda rete

PECHINO EXPRESS – Costantino della Gherardesca commenterà le rocambolesche avventure delle 10 coppie in gara nell’ottava edizione di “Pechino” (al via l’11 febbraio), che viaggeranno dalla Tailandia alla Cina fino ad arrivare in Corea. Su Rai2 dall’11 febbraio.

IL CASO SANREMO – Le canzoni del Festival sotto processo Renzo Arbore rinnova un format già andato in onda nel 1990 su Raiuno e attualmente disponibile sulla piattaforma Raiplay. Nelle versione originale le canzoni di varie edizioni del Festival di Sanremo venivano giudicate da un finto tribunale. Su Rai2 da febbraio.

MADE IN SUD – Lo show che mostra il meglio della comicità meridionale torna a far ridere prossimamente su Rai2.

Le proposte TV di Rai3

A RACCONTARE COMINCIA TU – Bisognerà aspettare aprile per scoprire quali saranno i personaggi del mondo dello spettacolo (ma non solo) a cui Raffaella Carrà farà visita per la nuova edizione del suo programma. Con loro la showgirl riesce a creare un tale clima di serenità che le sue interviste diventano una chiacchierata tra amici. Su Rai3 da aprile.

AMORE CRIMINALE – Mai più violenza sulle donne. Fidanzati esageratamente gelosi, mariti ossessivi, padri che perseguitano le figlie. Veronica Pivetti conduce per la quarta volta la storica trasmissione di Raitre che denuncia crimini e violenze contro le donne. I casi raccontati sono tratti dalla cronaca nera, con la voce narrante dell’attrice, e l’intento è quello di mostrare qualcosa che va oltre la realtà giudiziaria. Su Rai3 da gennaio.

SAPIENS – Il futuro tra natura e tecnologia Mario Tozzi occuperà nuovamente la prima serata del sabato di Raitre con la sua trasmissione di approfondimento e divulgazione scientifica. Come nella passata edizione, il geologo cercherà di mostrarci quali saranno le prospettive del genere umano per il futuro, tra natura e tecnologia. Su Rai3 da marzo.

STORIE MALEDETTE – Per i milioni di telespettatori appassionati di cronaca nera il programma di Franca Leosini è ormai un classico: la giornalista tornerà con nuove interviste, ma la data di messa in onda è ancora da definire. Prossimamente su Rai3.

SKIANTO – Nuovo varietà in due puntate in prima serata con l’istrionico Filippo Timi. Su Rai3 da febbraio.

