Aurora Ramazzotti e Sara Daniele sono amiche da 12 anni. Non tutti sanno come è nato questo bellissimo feeling tra le due figlie d’arte. E così, intervistate insieme per il Corriere della Sera, hanno parlato degli esordi.

Aurora Ramazzotti e Sara Daniele: ecco com’è nata la loro amicizia

Erano i tempi in cui impazzava Facebook e proliferavano i fake… Un giorno sono al telefono con la mia amica Leonetta Fendi e mi dice che lì con lei c’è Sara Daniele che vuole salutarmi. Confesso che non avevo associato il nome al padre… Me la passa e lei entusiasta dice: “Ciao Auri! Come stai?”, come se ci conoscessimo benissimo. Viene fuori che per mesi aveva chattato con un mio profilo falso.

Da quel momento qualcosa è scattato e, dopo il primo incontro dal vivo dietro le quinte di “Io Canto”, le due amiche non si sono più separate:

Quando vuole bene a una persona è una certezza. E ha la capacità di non dare troppa importanza alle cose che non l’hanno: le ho sempre invidiato la leggerezza.

Aurora Ramazzotti confida anche di non avere altre amicizie con figli di cantanti famosi:

Non perché siano antipatici, ma perché nei figli d’arte c’è una ricerca inconscia di normalità. E poi i nostri genitori erano completamente diversi, dal punto di vista musicale. Erano anche un po’ distanti, avevano avuto degli attriti…