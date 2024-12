Fabrizio Corona torna al centro dell’attenzione con nuove dichiarazioni provocatorie, stavolta rivolte a Chiara Ferragni. Durante l’ultima puntata del podcast Gurulandia di Marco Cappelli, l’ex re dei paparazzi ha lanciato una serie di affermazioni al vetriolo sulla regina degli influencer e sulla sua vita privata insieme al nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera.

“Matrimonio fa rima con patrimonio”: con questa battuta Corona ha commentato l’immagine pubblica della Ferragni, tirando in ballo il famoso abito indossato durante il Festival di Sanremo con la scritta Pensati libera. Ma le critiche non si fermano qui.

Corona non ha risparmiato nemmeno l’ex marito di Chiara, Fedez, paragonandolo a un personaggio di Il Signore degli Anelli. Con toni sarcastici, ha insinuato che la scelta della Ferragni di stare con il rapper fosse motivata più dal patrimonio che dall’amore:

Non pago delle frecciatine, Corona ha avanzato una profezia:

Un’affermazione che ha subito acceso i riflettori mediatici. Corona ha poi aggiunto che la Ferragni presenterebbe già l’imprenditore come “il mio compagno”.

Le parole di Corona hanno inevitabilmente suscitato reazioni contrastanti. Alcuni fan delle sue esternazioni lo considerano il solito provocatore, mentre altri si chiedono quanto ci sia di vero dietro queste affermazioni.

Nel frattempo, né Chiara Ferragni né Fedez hanno ancora commentato l’accaduto.

