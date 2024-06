Prof di Amici attacca Fedez per il singolo con alcuni riferimenti a Chiara Ferragni: “Poteva evitare!”

Venerdì 31 maggio è uscita “Sexy Shop”, la nuova canzone di Fedez in collaborazione con Emis Killa. Ieri, nel corso di Pomeriggio 5, Anna Pettinelli ha criticato la scelta del rapper specie per via della separazione da Chiara Ferragni.

Anna Pettinelli attacca Fedez dopo il singolo su Chiara Ferragni

“Non è nemmeno una cosa nuova, Shakira l’aveva già fatto in maniera più pungente. Io trovo che con tutte le cose che uno può scrivere, poteva anche evitare”, ha commentato Anna Pettinelli.

La prof di Amici ha aggiunto:

È una situazione complessa, che deve essere chiarita, i due si sono evidentemente lasciati, lui gira con altre. Ma, un po’ di superiorità? Ha voluto capitalizzare la situazione e togliersi un sassolino dalla scarpa. C’è da dire però che, qualsiasi cosa avesse scritto, tutti avrebbero pensato a Chiara Ferragni.

In realtà, proprio Federico, ha svelato le sue intenzioni in maniera piuttosto chiara prima dell’uscita del singolo.

Appena uscito “Sexy Shop” il pensiero di tutti è andato ai riferimenti di Fedez a Chiara Ferragni ma il rapper in un’intervista a “La Stampa” ha voluto chiarire: “Quello che ho scritto sarà un po’ cattivo, ma non inelegante. Racconta un pezzo della mia vita ma non è una roba alla Shakira”.

E poi ha confermato il massimo rispetto per l’imprenditrice svela “di aver scritto le barre più educate e precise che si potessero fare rispetto al rapporto fra me e Chiara”.