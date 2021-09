I problemi di memoria di Giucas Casella al GF Vip: Tommaso Eletti eliminato ma lui non si ricorda – VIDEO

Giucas Casella ha degli evidenti problemi di memoria. Il concorrente del Grande Fratello Vip fatica a ricordare i nomi ma anche gli eventi e le situazioni accadute poco prima nella Casa.

I problemi di memoria di Giucas Casella al Grande Fratello Vip

Ieri sera, per esempio, dopo la diretta e l’eliminazione di Tommaso Eletti, finita la puntata e in cerca dell’accendino, Giucas Casella si chiedeva dove fosse finito il 21enne.

GIUCAS CAPISCE SOLO ORA CHE TOMMASO È STATO ELIMINATO 😭😭😭 #GFVIP pic.twitter.com/KU5uwOsKb7 — trashtvstellare (@trashtvstellare) September 24, 2021

Giucas negli ultimi giorni, nonostante abbia ormai condiviso diversi momenti con tutti gli inquilini del GF Vip, ha dimostrato di avere una certa difficoltà nel ricordare i nomi dei suoi compagni di avventura.

“Ma davvero non ti ricordi i nostri nomi?”, gli ha domandato Alex Belli durante una recente conversazione in giardino. “Eh, no…”, ha ammesso Giucas. “Mi ricordo solo Sophie, Lulù ma le altre principesse no…”, ha aggiunto.

Io non sono un medico ma non credo che quella di Casella sia semplice distrazione: non trovate?

No ma seriamente Giucas ha dei vuoti di memoria spaventosi #gfvip — ✨ (@Bnjmrj) September 22, 2021