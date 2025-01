Il problema di Jessica è l’invidia nei confronti di Helena: parla Nikita, il consiglio dopo la lite al GF

Durante una cena al Grande Fratello, un acceso scontro ha visto protagoniste Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Tutto è iniziato con un rifiuto di Helena di passare il pane, che ha portato Jessica a insultarla ripetutamente, chiamandola “imbec*lle”. Dopo numerose provocazioni, Helena ha reagito lanciando dell’acqua fredda e successivamente un bollitore.

Nikita Pelizon commenta la lite tra Helena e Jessica

Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del reality, ha espresso il suo punto di vista sull’accaduto durante un’intervista di Giada Di Miceli a Non Succederà Più su Radio Radio.

Nikita ha criticato il comportamento di Jessica, accusandola di provocare Helena intenzionalmente per metterla in cattiva luce e causare la sua eliminazione dal gioco.

Jessica ha trovato il modo di far uscire questo lato di Helena che la fa soffrire… È terribile come gioco, a me fa schifo giocare così.

Nikita ha anche spiegato che il contesto difficile in cui è cresciuta Helena, nelle favelas brasiliane, ha contribuito alla sua reazione istintiva.

La metafora della grotta e il contesto di Helena

Pelizon ha utilizzato una metafora per descrivere la situazione, paragonando le parole di Jessica a gocce che, cadendo continuamente, hanno fatto “sbottare” Helena.

Ha sottolineato che, sebbene non giustifichi il lancio del bollitore, comprende le ragioni dietro la reazione di Helena, evidenziando il contesto di sopravvivenza in cui è cresciuta.

Le parole di Jessica hanno fatto sì che dopo mesi Helena sbottasse… Non è abituata a difendersi con la comunicazione sana.

L’invidia di Jessica e il consiglio a Helena

Nikita ha suggerito che l’atteggiamento di Jessica potrebbe essere motivato dall’invidia nei confronti di Helena, descrivendola come una persona bella, intelligente e poliedrica.

Ha poi consigliato alla Prestes di non cedere alle provocazioni e di continuare a mantenere il controllo.

Helena è bella, ha un cervello, è divertente… È invidia quella di Jessica.

Lo scontro tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi ha acceso il dibattito tra i fan del Grande Fratello. Con il sostegno di Nikita Pelizon, Helena ha trovato una voce che difende il suo punto di vista e sottolinea le dinamiche complesse all’interno della casa.

La scheda di Helena

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.

La scheda di Jessica

Jessica Morlacchi, 37 anni, di Roma, è una cantante italiana.

Si avvicina a soli 7 anni alla musica grazie al padre e alla sorella, rispettivamente bassista e cantante. Nel 1998 forma con alcuni amici il gruppo degli “Eta Beta” che nel 2000 diventeranno i “Gazosa”. Prodotti da Caterina Caselli, approdano a Sanremo dove presentano il pezzo Stai con me (forever) che vince nella sezione “nuove proposte”. Con il tormentone www.mipiacitu conquistano i vertici delle classifiche.

Poco dopo, Jessica intraprende la carriera solista e, nel 2005, torna sul palco di Sanremo per duettare con Marco Masini nel pezzo Il mondo dei sogni. Nel 2006 pubblica il primo singolo da solista, Un bacio senza fine.

Nel 2013 partecipa al talent show The voice of Italy. In seguito, partecipa a Ora o mai più 2 condotto da Amadeus e a Tale e quale show. Poco dopo, Serena Bortone la sceglie come ospite fissa del programma pomeridiano di Rai1, Oggi è un altro giorno, in cui si fa apprezzare per la sua simpatia e genuinità.

Attualmente è single dopo la storia con un ragazzo trentenne lontano dal mondo dello spettacolo.