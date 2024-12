Lo spirito natalizio nella Casa del Grande Fratello, è ampiamente archiviato. Dopo l’ultima puntata dell’anno, andata in onda nella prima serata di ieri, la tensione è ormai alle stelle.

Nella notte, nella spiatissima Casa televisiva è successo di tutto. Da alcuni audio provenienti dal Grande Fratello sono emersi fatti abbastanza discutibili, soprattutto tra Ilaria ed Helena.

Secondo Chiara, le due sarebbero arrivate alle mani, ma l’esperto di gossip, Amedeo Venza, ha smentito il fattaccio parlando di un ‘semplice’ “spintone”.

Intanto, sempre lo stesso Venza, ha riferito un’indiscrezione rispetto a quanto emerso da fonti vicine alla produzione:

Se si permettono di squalificare Helena e per tutti gli altri non hanno fatto mai niente succede il delirio! Spero non sia vero e che non sia per lei! #Zelena #heleners #GrandeFratello pic.twitter.com/u45H89AfkS

— ila (@CricentiIlaria) December 31, 2024