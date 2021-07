Priscilla condurrà Drag Race Italia su Discovery insieme a Chiara Francini e Tommaso Zorzi. Proprio il rampollo milanese avrebbe ricevuto un “attacco” dalla drag queen.

La drag queen Priscilla, ovvero l’artista napoletano Mariano Gallo, ha fatto un gesto, proprio in queste ore, che ha fatto discutere i fan di Zorzi.

Priscilla, così come rivelano le colleghe di Isa&Chia, avrebbe cliccato “like” ad un video che si schiera apertamente contro Tommaso Zorzi:

So che penserete: hai perso un’occasione, potevi fare parte di Drag Race Italia. Facciamo che cambiamo la giuria? perchè se resta questa io non mi faccio mica giudicare. No, mi dispiace. Ci deve essere una giuria in cui almeno un pochino ci credo e da cui posso essere giudicata. Prego, Drag Race è tutto vostro, godetevi sta m***a.