Il Principe Filippo è morto in queste ore all’età di 99 anni. Harry, secondo le primissime indiscrezioni, si sta prontamente organizzando per tornare a Londra in vista dei funerali del nonno: mistero, invece, per quanto riguarda Meghan Markle.

Secondo quanto riferisce Daily Mail, il Principe Harry si sta preparando per raggiungere Londra: “Non vorrà altro che essere lì per la sua famiglia, in particolare per sua nonna in questo periodo terribile”, riferisce un insider.

E mentre la famiglia reale ha diffuso un comunicato così come William e Kate Middleton, Harry e Meghan sono ancora in silenzio dopo l’intervista di “fuoco” con Oprah Winfrey di alcune settimane fa.

E se pare certa la presenza di Harry accanto alla sua famiglia, pare che Meghan Markle non ci sarà così come rivela una fonte alla stampa britannica:

Meghan è ovviamente incinta, quindi dovrà chiedere consiglio ai suoi medici per sapere se è sicuro per lei viaggiare, ma penso che Harry andrà sicuramente. Il Principe Harry? Lui non vorrà altro che essere lì per la sua famiglia, e in particolare per sua nonna, durante questo periodo terribile.