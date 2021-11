Colpo di scena in arrivo per le Princess: Lulù, Jessica e Clarissa Selassié concorrenti singole

Quello che si attendeva da tempo sta per verificarsi: in arrivo per le Princess della Casa del Grande Fratello Vip un colpo di scena tutt’altro che inaspettato. Molto presto il trio delle Selassié si scioglierà e Lulù, Jessica e Clarissa concorreranno come Vippone singole.

Lulù, Jessica e Clarissa Selassié: le Princess si sciolgono

A distanza di oltre due mesi dal loro ingresso nella Casa del GF Vip, dunque, le sorelle Selassié sono pronte a prendere il volo da sole e diventeranno a breve concorrenti singole. Lo ha annunciato nella puntata di ieri il conduttore Alfonso Signorini, durante la puntata in diretta.

Una settimana fa le Selassié erano finite al televoto, sostanzialmente per colpa di Lulù, “rea” di aver esasperato Manuel Bortuzzo, per nulla interessati a portare avanti la sua relazione con la principessa etiope.

Clarissa, in particolare, aveva paventato più volte la necessità di concorrere da sola, nonostante i timori per Lulù. Un momento che, in fin dei conti, era atteso dalle stesse Vippone in quanto non rappresenta una vera e propria novità. In tutte le precedenti edizioni era infatti avvenuto, in ultimo nel caso di Maria Teresa Ruta e della figlia Guenda Goria, protagoniste della passata storica edizione del GF Vip.

Sempre nella stessa puntata di ieri, Alfonso Signorini ha annunciato anche l’ingresso di nuovi concorrenti tra lunedì e le settimane successive. E’ tempo di cambiamenti, dunque, nella nuovamente affollata Casa del Grande Fratello Vip.