Giulia Stabile ha svelato di essersi accorta immediatamente di Sangiovanni, fin dalle prime battute per tentare di entrare nella scuola di Amici 20. Ecco cosa ha dichiarato intervistata da Luca Dondoni per La Stampa.

Ci siamo riconosciuti. Lo avevo notato ai casting , il cappello calato ma, dalla mascherina si vedevano gli occhi, belli, celesti. Durante i casting ero come in estasi anche solo per il fatto di essere lì dentro, ma appena l’ho visto mi sono centrata, quasi calmata. Lo ammiro tantissimo e lo amo anche di più.

Sangiovanni è il primo fidanzato di Giulia Stabile e così, per la ballerina è arrivata anche tutta l’emozione del primo bacio a gennaio, proprio nella scuola:

Abbiamo fatto le vacanze di Natale qui dentro e ci siamo conosciuti di più, compresi e avvicinati in tutti i sensi. Siamo stati lì lì per baciarci due volte ma non è successo e poi io non sapevo come si faceva ed ero imbarazzata. Mi chiedevo: sarò capace? Un giorno lui ci ha coperti con il cappuccio della felpa ed è stato bellissimo.

Ci sentivamo mega osservati ma quando stavo sola con lui non pensavamo nemmeno al daytime o al serale; ci preoccupavamo solo della redazione che ci stava vedendo dagli schermi interni ma è stata una cosa ingenua e bellissima.