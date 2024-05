Primo finalista Isola dei Famosi 2024: Edoardo Stoppa senza rivali candidato ad essere il vincitore

Con la finale dell’Isola dei famosi 2024 fissata al prossimo 5 giugno, nel corso della dodicesima puntata era indispensabile conoscere il primo finalista dell’edizione. Quella in corso si tratta di una edizione caratterizzata da diversi abbandoni più o meno volontari e da ascolti decisamente da dimenticare. Ma siamo ormai giunti agli sgoccioli e presto sapremo chi sarà il vincitore.

Edoardo Stoppa primo finalista dell’Isola dei Famosi 2024

Edoardo Stoppa, sin dall’inizio, si è classificato come il concorrente dell’Isola dei Famosi 2024 destinato non solo a giungere in finale ma anche a vincere il programma. Il primo passo è stato compiuto e nella puntata in onda ieri 29 maggio è stato decretato primo finalista ufficiale dell’Isola.

Un ruolo che, per Stoppa, non è stato semplice ottenere, dal momento che ha dovuto superare diverse prove fisiche ed un vero e proprio duello tra i naufraghi rimasti in gara.

A superare la prima difficile sfida è stato Edoardo Stoppa, dopo aver superato il televoto. In seguito a ciò è stato possibile anche ottenere la collana del leader della puntata.

E’ seguita una seconda prova di forza da parte dei concorrenti in gara, questa volta vinta da Matilde Brandi, che ha potuto aspirare, al pari di Stoppa, ad un posto in finale. I due naufraghi hanno quindi dovuto affrontare una nuova sfida, quella dell’uomo vitruviano, vinta da Edoardo Stoppa.

Edoardo, dunque, è ufficialmente il primo concorrente finalista dell’Isola dei Famosi 2024.