Simone Bolognesi, primo fidanzato italiano di Belen Rodriguez, sbarca al trono over di Uomini e Donne, pronto per fare “strage” di cuori e incetta di numeri di telefono. L’uomo aveva già cercato di farsi notare nel 2011 al trono classico corteggiando Teresanna Pugliese.

Simone Bolognesi, primo fidanzato italiano di Belen Rodriguez a Uomini e Donne

Belen Rodriguez dopo essere arrivata in Italia si è fidanzata con Simone Bolognesi. Per merito suo, la showgirl argentina ha avuto modo di ambientarsi nel nostro paese con maggiore facilità. I due si sono conosciuti a Riccione nel 2003. intervistato da DiPiù un paio di anni fa, il ragazzo ha svelato alcuni dettagli della loro relazione.

Belen era arrivata in Italia portata da un amico per fare alcuni provini. Simone, famoso imprenditore ed albergatore di Riccione, inizia una storia d’ amore con lei lunga quasi due anni, presentandola anche a volti rilevanti della moda e dello spettacolo. In questo modo la Rodriguez inizia a lavorare come modella e ragazza immagine.

La crisi scoppia nel 2004 quando Belen Rodriguez incontra Marco Borriello in Sardegna. L’argentina si trasferisce a Milano due mesi dopo interrompendo la storia con Simone Bolognesi per amore del calciatore.

CLICCA SULLE MINIATURE PER INGRANDIRE LE FOTO.