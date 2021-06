Sei mesi fa Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si baciavano per la prima volta sotto il vischio della Casa del Grande Fratello Vip. Nelle storie Instagram il cantante de “L’estate più calda” lo ha ricordato alla sua fidanzata provocandole una reazione commossa.

Proprio ieri Pierpaolo e Giulia sono stati ospiti in diretta su Radio Deejay da Milano dove hanno parlato della loro storia d’amore, i progetti futuri ed anche il sogno nel cassetto di Pretelli di inseguire la musica e lavorare solo su quella.

Pierpaolo ha anche affermato di essere pienamente al lavoro per abbattere i pregiudizi del “bello che non balla” cercando di fare arrivare anche il suo talento nella musica.

L’estate più calda nel frattempo viaggia a gonfie vele. Su YouTube ha superato il milione di visualizzazioni mentre su Spotify si avvicina al mezzo milione di stream.

In apertura il VIDEO di Pier e Giulia.

L’idea della canzone la avevo già. Dopo essere uscito dalla casa l’ho messa in pratica. Ho l’etichetta del belloccio che, in teoria, non sa fare ma sfatiamo questa cosa. Se c’è da litigare con gli hater sguinzaglio Giulia. L’idea della persona che sono è arrivata. Adesso voglio fare la musica, voglio fare questo.