Primo aereo al Grande Fratello Vip: ecco per chi, Francesca Cipriani piange – VIDEO

Sulla Casa del Grande Fratello Vip vola il primo aereo di questa sesta edizione. “Per sempre e 1 giorno. Ti amo. Piero” è il testo del romantico messaggio. La destinataria è Raffaella Fico.

Primo aereo nella Casa del Grande Fratello Vip

Il fidanzato Piero ha fatto volare sopra la Casa del GF Vip 6 il primo messaggio aereo. La prima a notarlo è stata Soleil Sorge: “Chi è Piero?”, esclama avvisando gli altri.

Raffaella corre in giardino a vedere l’aereo, visibilmente emozionata e felice del gesto del fidanzato.

Francesca Cipriani si commuove e tutti i VIP corrono fuori per unirsi alla gioia di Raffaella. “Evviva Piero!” esultano tutti gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip.

Il cambio repentino di umore della Cipry è veramente poetico. Io per prima non ero per niente favorevole al suo ingresso nella Casa. La trovavo un personaggio troppo caricaturale e inadatta a creare nuove dinamiche.

Ed invece, ancora una volta, devo piacevolmente fare un passo indietro.

Al momento si sta comportando perfettamente ed è molto amata da tutti gli altri concorrenti del GF Vip.