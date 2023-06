Primi gossip da Temptation Island 2023: le discutibili intenzioni di un “fidanzato” (forse ancora per poco)

Manca una settimana esatta all’esordio della nuova edizione di Temptation Island 2023, ma già da ora non mancano i gossip sui protagonisti. In questi giorni il profilo ufficiale ha già snocciolato le presentazioni delle varie coppie che metteranno alla prova i propri sentimenti e le rispettive storie.

Primi gossip in attesa di Temptation Island 2023

C’è chi ha subito un tradimento per lungo tempo, chi ha intenzione di andare a convivere ma ancora sembra incontrare dei freni, chi non è più certo dei propri sentimenti. Tutto questo è solo una piccola anticipazione di ciò che ci attende nella nuova edizione di Temptation Island 2023, dalla quale però sarebbero spuntati i primi gossip.

A renderli noti è stato l’influencer ed esperto di gossip, Amedeo Venza, il quale in una sua Instagram Stories ha svelato un retroscena croccantissimo su uno dei “fidanzati” protagonista dell’edizione:

Le riprese sono iniziate e all’interno delle coppie c’è un “fidanzato” che avrebbe confidato ai suoi amici più “fidati” che la sua intenzione è quella di fare in modo di lasciare la sua fidanzata perché tanto la tradiva spesso anche fuori…

Ora, indipendentemente dalle amicizie “fidate” del presunto fidanzato fedifrago… Mi chiedo se davvero occorre una trasmissione tv per assumersi le proprie responsabilità in coppia. E so già che la mia pressione sanguigna schizzerà a livelli preoccupanti già dalla prima puntata di Temptation Island.