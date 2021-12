Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan si è svegliata molto presto e sin dalle prime ore del giorno si è ritrovata in cucina a confrontarsi con Manila Nazzaro sulla serata di ieri. L’ex ragazza di Non è la Rai, in particolare, ha manifestato qualche primo dubbio su Biagio D’Anelli: “Dice cose sconnesse”, ha commentato la showgirl in merito ad alcune domande e affermazioni da parte dell’opinionista e neo Vippone.

I dubbi di Miriana su Biagio D’Anelli

In merito al carattere fanciullesco di Miriana, l’ex Miss Italia ha confidato alla Vippona che le è capitato di sentire da Biagio D’Anelli alcune perplessità su questa caratteristica caratteriale. Al tempo stesso, non accetta che lui si mostri sorpreso della sua personalità in quanto avrà certamente avuto modo di osservare da fuori le dinamiche e le varie personalità dei concorrenti:

Non aveva un senso quello che ha detto.

Miriana ha replicato al commento di Manila asserendo: “C’è qualcosa di strano”. Alla luce della sua personalità molto vivace, la Trevisan pensa che Biagio le rivolgesse spesso delle battute simpatiche per scherzare, ma adesso non ne sarebbe più così certa. Manila ha quindi aggiunto:

Scherzando si lanciano delle frecciatine che hanno una valenza.

Miriana ha quindi iniziato a nutrire alcuni dubbi su Biagio che, seppur scherzosamente, starebbe cercando conferme da parte della donna con una certa insistenza.