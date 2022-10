Dopo il ‘caso’ di Angela da Mondello, alla quale sarebbe stato negato l’ingresso nello studio del GF Vip, arriva direttamente dai social un video già diventato virale, realizzato da un uomo che avrebbe vissuto, a suo dire, una “esperienza terrificante”. La sua prima volta al GF Vip come spettatore in studio non sarebbe stata così positiva al punto da averlo voluto rendere pubblico.

Persona del pubblico critica il GF Vip: il racconto diventa virale

In un video su TikTok già diventato virale e con migliaia di visualizzazioni e commenti, l’uomo lamenta il trattamento ricevuto nella precedente puntata del GF Vip alla quale avrebbe preso parte come spettatore, salvo poi essere “cacciato”.

Dopo aver lamentato la sua presenza sul posto già dalle 19.00, tra attese estenuanti e durata fino a notte fonda (“Ti sobbarchi ore di cuscino che ti spacca il c*lo”), l’uomo ha aggiunto:

Mi ha dato molto fastidio vedere come vengono trattate queste persone, me compreso. A parte il fatto che ti mettono in fila, ti fanno la ramanzina lunghissima per dirti che non puoi masticare la gomma, che non puoi mangiare un panino, che non puoi bere se non togli l’etichetta dall’acqua e non ti puoi alzare, che non puoi fare questo e non puoi fare quest’altro. Non puoi fare foto. Tutto ciò mi va bene durante la diretta ma nelle pause, perchè non puoi mangiare una patatina? Perchè non puoi farti un selfie in studio durante le pause? Questa mi sembra proprio una provocazione bella e buona.

A quel punto l’uomo avrebbe deciso di andare via. Si sarebbe fatto un selfie ma sarebbe stato raggiunto da “due energumeni” che lo avrebbero detto di andare via: “Mi ha detto ‘guarda che ti butto di sotto!’ […] mi spingeva verso l’uscita, ci siamo mandati a quel paese e lui mi ha minacciato”.

Infine ha concluso il racconto:

Se questo è il Grande Fratello Vip, complimentoni! Veramente, hai visto che cacciano i bulli, poi tengono dentro quelle persone lì che ti trattano in maniera nazista. Per cui complimenti a Signorini e a tutto lo staff del GF Vip.

Accuse gravissime, quelle rese dall’uomo che oltre ad aver elencato le consuete regole di comportamento imposte in tutti gli studi televisivi, si è lanciato in un racconto senza prove al termine del quale in maniera rabbiosa ha puntato il dito contro il conduttore (?!), i Vipponi (definendoli “quattro coglio*i”) e l’intero staff di un programma.

Il video intanto è diventato virale e ha accolto migliaia di commenti, molti dei quali tuttavia andrebbero a smentire la persona del pubblico riportando le loro esperienze positive.

Onestamente non so se quanto raccontato corrisponda a verità, ma obiettivamente da spettatrice da casa vedere una persona del pubblico che sgranocchia e sbivacchia durante il programma, o che dopo una pausa si pulisce le briciole del precedente snack o si fa i selfie in diretta darebbe particolarmente fastidio. La durata dello show, tra l’altro, è nota a tutti (non solo alle persona del pubblico), quindi alla fine della fiera se non ti sta bene star seduto su una poltroncina scomoda, senza poter mangiare mentre assisti alle liti tra i Vipponi, meglio starsene nella propria casa, sul proprio comodo divano, con il proprio pacchetto di patatine, no?