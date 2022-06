Lory Del Santo, ospite di Mattino Cinque, ha avuto uno scontro con Patrizia Groppelli svelando come è andata la prima notte con Marco Cucolo dopo l’Isola dei Famosi e avergli concesso il suo perdono.

L’opinionista e compagna di Alessandro Sallusti ha definito l’ex naufraga dell’Isola dei famosi “badante” o “babysitter” di Marco Cucolo, generando un lungo scontro in diretta.

Lory Del Santo, quindi, ha anche raccontato cosa è successo con Marco Cucolo in camera d’albergo, dopo molti mesi senza intimità:

In questi giorni è stato in hotel. Non l’ho voluto a casa onestamente, non volevo affrontare subito i nostri problemi. Ieri siamo tornati a casa alle tre di notte, abbiamo parlato un po’ dell’isola. Ho iniziato a parlare dei suoi difetti e dopo tre secondi mi ha detto: “Scusa, ho sonno”. Ci sono delle cose da sistemare, mi aspettavo parlasse di più.