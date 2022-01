Prima lite tra Gianmaria e Federica, lui deluso: “Non ho detto mi fai schifo!”

Una frase di Federica Calemme nell’ultima puntata del GF Vip avrebbe deluso Gianmaria Antinolfi provocando il primo battibecco in quella che tanti utenti social sperano di poter definire presto una coppia.

Gianmaria e Federica: scoppia la prima lite

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, l’imprenditore napoletano si è detto deluso dalla modella sta sta conoscendo: “Ci sono rimasto male”, ha confermato Gianmaria, riferendosi alla replica di Federica data al conduttore Alfonso Signorini che le ha chiesto se si sente più infastidita o lusingata dal Vippone.

La giovane aveva risposto: “Un po’ entrambi, devo vedere un po’ come gestire la cosa”. Parole che non sono molto piaciute ad Antinolfi, il quale a fine puntata glielo ha fatto presente esprimendo la sua delusione. “Ma cosa ho detto in diretta? Che un po’ mi lusinga e un po’ mi infastidisce? Non ho detto mi fai schifo”, si è difesa lei. L’imprenditore ha ribattuto: “Non è una cosa piacevole da sentirsi dire mi infastidisce”.

“Non mi sembra di averti detto che fai schifo!”, ha ribadito ancora la modella, mentre Antinolfi ha proseguito: “Secondo me infastidire è un termine abbastanza dispregiativo dal mio punto di vista”. Federica, comprendendo la delusione del ragazzo, si è scusata spiegando che non sarebbe comunque infastidita da lui, mentre Gianmaria ha chiosato, ribadendo il suo punto di vista: