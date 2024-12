Prima della Scala 2024 oggi in Tv: La Forza del Destino, l’opera di Verdi apre la stagione

La Prima del Teatro alla Scala, “La Forza del Destino”, si trasformerà in un evento globale unico.

Sabato 7 dicembre, la Prima del Teatro alla Scala di Milano si prepara a riscrivere la storia della fruizione operistica. Con “La Forza del Destino” di Giuseppe Verdi, diretta da Riccardo Chailly e messa in scena da Leo Muscato, Rai Cultura offrirà un’esperienza in 4K mai vista prima. L’evento sarà trasmesso su Rai 1, Rai 4K e RaiPlay, con una qualità video quattro volte superiore rispetto agli standard tradizionali.

Prima della Scala 2024: tutto sull’imperdibile evento

Protagonisti di eccezione come Anna Netrebko, Ludovic Tézier e Brian Jagde daranno vita a un cast stellare, accompagnati dall’Orchestra e dal Coro del Teatro alla Scala, per regalare un’apertura di stagione che promette emozioni indimenticabili.

Per garantire una trasmissione all’altezza dell’evento, Rai Cultura ha messo in campo una squadra di 50 professionisti, 10 telecamere in alta definizione e un’avanzata ingegneria audio con oltre 60 microfoni. L’evento sarà anche audiodescritto, offrendo un livello di accessibilità mai raggiunto prima.

Milioni di spettatori potranno seguire lo spettacolo non solo in Italia, ma anche all’estero grazie ai broadcaster internazionali che trasmetteranno la Prima in oltre 40 Paesi.

“Prima Diffusa”: la cultura diventa inclusiva

L’evento coinvolgerà anche 40 sedi milanesi grazie all’iniziativa “Prima Diffusa”, con proiezioni gratuite in luoghi pubblici e un maxischermo nel cuore della Galleria Vittorio Emanuele II.

Dal foyer della Scala, volti noti come Milly Carlucci e Bruno Vespa accompagneranno il pubblico con interviste esclusive e curiosità, mentre Radio3 garantirà una copertura audio completa e approfondimenti culturali.

Dove vederla in tv e in streaming

La Prima della Scala è disponibile, con collegamento a partire dalle 17.45, su Rai 1, Rai 4K, RaiPlay e in diretta radiofonica su Radio3, con la possibilità di rivederla sulla piattaforma RaiPlay in streaming.