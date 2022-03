Siamo all’esordio della nuova edizione del Serale di Amici 21, in partenza nella prima serata di oggi 19 marzo su Canale 5. In occasione della prima puntata (con gli spoiler che potrete trovare qui), non si fanno attendere i sondaggi sul preferito. Cosa è trapelato finora? Scopriamolo a seguire.

Preferito Serale Amici 21: ecco chi è

Chi è il concorrente preferito del Serale di Amici 21 ancor prima dell’esordio? Possiamo scoprirlo dando uno sguardo alla preferenza degli utenti che hanno aderito al sondaggio presente su Reality House e che ad oggi ha raccolto diverse migliaia di voti.

Al primo posto troviamo il ballerino Christian che fa parte del team capitanato da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. A breve distanza troviamo LDA, il cantante premiato con il disco di platino e che fa parte della squadra formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Terzo posto per Alex, anche lui nella squadra di Cuccarini-Todaro. Ecco di seguito la lista completa con le percentuali di preferenza.

Un altro sondaggio utile è quello ospitato sul portale delle colleghe di IsaeChia.it che hanno domandato ai propri utenti per quale delle tre squadre di Amici 21 fanno il tifo: a seguire i risultati!