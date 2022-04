Torna l’appuntamento con i sondaggi relativi al preferito dell’Isola dei Famosi 2022: chi è? Questa sera andrà in onda una nuova interessante puntata all’insegna dell’Isola dei Famosi, durante la quale i naufraghi andranno incontro a notevoli novità. Oltre al televoto che decreterà quale coppia in nomination abbandonerà La Palapa, andiamo a scoprire cosa pensa il pubblico da casa del preferito.

Preferito Isola dei Famosi 2022: ecco chi è

Stasera 11 aprile è attesa la settima puntata all’insegna dell’Isola dei Famosi 2022. Le coppie sono destinate a scoppiare (tranne una) mentre i naufraghi si preparano ad accogliere due nuovi concorrenti.

In attesa dell’appuntamento odierno, non ci resta che scoprire qual è il concorrente preferito tra i naufraghi attualmente in gara.

Uno dei sondaggi è ospitato come sempre dal portale Reality House che vede attualmente al primo posto, a sorpresa, la presenza di Marco Cucolo che prende il volo conquistando il 28%. Alle spalle si piazza la coppia formata da mamma e figlio, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, mentre terzi i fratelli Tavassi.

Un altro sondaggio è ospitato sul portale Grande Fratello Forum e vede in cima alle preferenze Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, seguiti da Ilona Staller e Nicolas Vaporidis – al televoto – e da Guendalina Tavassi ed Edoardo terzi.