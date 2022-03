Preferito Isola dei Famosi: Carmen e Alessandro non temono gli attacchi, cosa dicono i sondaggi

Nella prima serata di oggi, giovedì 31 marzo, appuntamento con la nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Chi sarà il preferito? Dopo le prime puntate del reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5, ormai ci si è fatta una prima idea in merito alle simpatie per i naufraghi attualmente sbarcati. Anche questa volta andiamo a scoprire come si è espresso il pubblico attraverso i sondaggi ospitati online.

Preferito Isola dei Famosi 2022: ecco chi è

All’appello mancano ancora alcuni naufraghi, come i due de I Cugini di Campagna ed i fratelli Tavassi, ma nel frattempo già è chiaro chi è il preferito dell’Isola dei Famosi, almeno secondo i sondaggi pubblicati sui principali portali online.

Secondo il sondaggio accolto dal portale Reality House al primo posto continua a resistere con il 40% delle preferenze la coppia formata da Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, seguiti a netta distanza da Floriana con il 17% e da Estefania e Nicolas al 13%.

Anche il sondaggio accolto dal portale Grande Fratello Forum ricalca esattamente il medesimo risultato con Carmen e Alessandro in cima alla classifica sul preferito. Sebbene siano molto detestati a Playa Accoppiada, dunque, mamma e figlio sono premiati finora nei sondaggi.