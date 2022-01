Nuovo preferito del Grande Fratello Vip: cosa dicono i sondaggi? Con grande sorpresa nel corso dell’ultima puntata, ad avere la meglio è stata Nathaly Caldonazzo che ha portato così al primo vero “crollo” di Soleil Sorge. Nel frattempo il popolo del web si è espresso in merito all’ultima puntata votando il proprio preferito sui principali portali online.

Grande Fratello Vip, il preferito secondo i sondaggi

Dopo una piccola battuta di arresto, per Soleil è tornato il momento di primeggiare nei sondaggi in rete, conquistando nuovamente la vetta. Non ci resta che dare uno sguardo agli ultimi risultati registrati.

Su Reality House, è proprio Soleil a conquistare il primo posto nella classifica del preferito della 33esima puntata del Grande Fratello Vip, con il 41%, seguita con il 35% da Sophie e poi da Nathaly Caldonazzo.

Cosa dicono invece i risultati del sondaggi ospitato da Grande Fratello Forum? Anche qui troviamo in cima Soleil, seguita da Nathaly e Miriana, mentre Sophie la ritroviamo quasi a metà classifica.