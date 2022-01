Siamo pronti anche oggi a rivivere le nuove emozioni all’insegna del Grande Fratello Vip. Chi sarà il preferito dal pubblico da casa? Se è vero che la puntata di oggi sarà eliminatoria, al tempo stesso scopriremo anche il concorrente più amato dopo il precedente appuntamento all’insegna del reality condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, il preferito secondo i sondaggi

Fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, è guerra aperta per il preferito. Continua il testa a testa tra le due amiche-nemiche, Soleil Sorge da una parte e Sophie Codegoni dall’altra. E se la prima vince in uno dei sondaggi online, la seconda ha la meglio in un altro.

Partiamo subito con i risultati del sondaggio ospitato su Reality House e che vede in cima alla classifica del preferito Sophie con il 33% delle preferenze, seguita da Soleil al 32% e da Jessica al 21%.

Differente il podio relativo al preferito del Grande Fratello Vip e relativo al sondaggio ospitato su Grande Fratello Forum: in cime c’è Soleil seguita a ruota da Katia Ricciarelli, mentre terza si piazza Miriana. Solo al quarto posto ritroviamo l’ex tronista di Uomini e Donne.