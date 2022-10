Stasera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip nel corso della quale scopriremo quale sarà il preferito tra i concorrenti al televoto. Dopo avervi svelato i risultati dei principali sondaggi online relativi all’ultimo televoto, scopriamo come il pubblico da casa si è espresso in riferimento al preferito del Grande Fratello Vip 7.

Preferito del Grande Fratello Vip: chi è

Nikita continua ad essere ancora al centro delle critiche da parte dei Vipponi, mentre fuori è tra le concorrenti più amate. In attesa di scoprire se sarà messa al corrente delle tante cattiverie dette nei suoi confronti, scopriamo dove si piazza nella classifica del preferito secondo i sondaggi online.

Tra i sondaggi in rete, quello ospitata da Reality House vede in cima alle preferenze Nikita, esattamente come accaduto nelle ultime settimane, con il 26% delle preferenze, seguita da Edoardo e da Antonella.

Ed ecco i risultati del sondaggio accolto dal portale Grande Fratello Forum: in cima c’è ancora Nikita, subito seguita da Edoardo ed Antonino. Appena fuori dal podio troviamo Antonella, Giaele e Daniele.