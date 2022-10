Nella prima serata di oggi, giovedì 27 ottobre 2022, assisteremo ad una nuova puntata – la dodicesima – all’insegna del Grande Fratello Vip, nel corso della quale scopriremo anche chi sarà il nuovo preferito tra i concorrenti al televoto che però questa volta sarà eliminatorio. Nel frattempo però possiamo scoprire quali sono le preferenze da parte del pubblico da casa che si è espresso attraverso i sondaggi.

Preferito del Grande Fratello Vip: chi è

Nikita Pelizon continua a dominare in cima al podio, mentre la sfida è apertissima tra altri due Vipponi, Antonino e Antonella, i quali si contendono un posto concorrendo per il preferito.

Tra i sondaggi in rete, quello ospitata da Reality House vede in cima alle preferenze Nikita, come ormai accade da alcune settimane, con il 29% delle preferenze espresse, seguita da Antonella al 17% e poi da Edoardo al 14%.

Cosa accade invece nel sondaggio ospitato dal portale Grande Fratello Forum? Se Nikita continua a dominare la classifica del preferito, a seguire troviamo questa volta Antonino e poi nuovamente Edoardo.