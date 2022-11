Diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 7 e nuovo concorrente preferito secondo i sondaggi: chi ha avuto la meglio? Questa sera andrà in scena un nuovo appuntamento particolare dal momento che quattro Vipponi saranno in collegamento con lo studio per via dell’isolamento causato dalla loro positività al Covid.

Preferito del Grande Fratello Vip: chi è

Per tale ragione il televoto sui concorrenti del Grande Fratello Vip 7 finiti in nomination è stato annullato ma lo stesso non si può dire per il Vippone preferito, per il quale possiamo scoprire i risultati relativi ai principali sondaggi in rete.

Già da qualche puntata Oriana Marzoli ha conquistato un certo peso nella classifica sul preferito, interferendo con il primo posto conquistato da Nikita. Come è andata in vista della nuova puntata?

Secondo il sondaggio ospitato da Reality House, Oriana continua ad essere prima con il 25% delle preferenze, mentre a seguire troviamo Edoardo con il 17% e Nikita solo terza al 16%.

Ecco quanto emerge invece dal sondaggio ospitato dal portale Grande Fratello Forum: Nikita resiste al primo posto, tenendosi alle spalle Antonino Spinalbese e Giaele De Donà. Oriana scivola quinta dopo Donnamaria.