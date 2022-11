Sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 7 e nuovo preferito: chi è il concorrente che in questi ultimi giorni ha conquistato il pubblico da casa in vista del nuovo appuntamento di stasera? Non ci resta che dare uno sguardo ai principali sondaggi presenti in rete.

Preferito del Grande Fratello Vip: chi è

L’ingresso di Oriana Marzoli ha sorprendentemente mutato gli equilibri all’interno della Casa. La giovane venezuelana conosce molto bene i reality, avendo partecipato a vari programmi di questo tipo in Spagna. Il suo obiettivo è quello di conquistare il pubblico con il titolo del preferito e sembra proprio esserci riuscita, anche se ora sembrerebbe essere a rischio squalifica.

L’ingresso di Oriana ha anche messo in discussione lo scettro di Nikita: non è più lei a dominare in tutti i sondaggi!

Secondo il sondaggio ospitato da Reality House, Oriana, la regina dei reality spagnoli, si piazza al primo posto con il 43% delle preferenze, seminando del tutto Nikita, ferma al 13%. Luca Onestini è terzo col 12%.

Cosa emerge invece dal sondaggio ospitato dal portale Grande Fratello Forum? In questo caso Nikita resiste al primo posto, ma Oriana si piazza subito alle sue spalle con Antonino Spinalbese.