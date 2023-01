Nella prima serata di oggi, lunedì 23 gennaio 2023, l’appuntamento sarà all’insegna della 29esima puntata del GF Vip nel corso della quale conosceremo anche il preferito. Nella Casa il clima è come sempre molto teso, e non mancheranno confronti e scontri. Ma chi sarà decretato il preferito del Grande Fratello Vip? Ecco cosa è emerso dai principali sondaggi online.

Preferito Grande Fratello Vip 7: ecco chi è

Nel corso della 29esima puntata del GF Vip in programma questa sera, scopriremo il nome di un nuovo Vippone eliminato. In rete, intanto, nell’ultima settimana si è votato anche per il preferito del Grande Fratello Vip 7 al termine del precedente appuntamento.

Il pubblico da casa che ha espresso la propria preferenza sembra essere concorde con un nome in particolare, quello di Nikita Pelizon. La Vippona in settimana ha avuto un confronto con Luca Onestini, al quale ha spiegato come si è sentita in seguito al suo rifiuto. Il concorrente ha ribadito di aver frainteso, ma all’amica Antonella la modella ha confidato con estrema precisione ciò che sarebbe accaduto in una circostanza particolare.

Ma torniamo ai sondaggi sul preferito del Grande Fratello Vip 7: a gran voce a conquistare le vette è stata proprio Nikita. Nel sondaggio ospitato da Reality House, si piazza al primo posto lasciandosi alle spalle Daniele e Davide.

La stessa posizione è ricoperta anche su Grande Fratello Forum, dove nel sondaggio a tema si piazza davanti a Oriana e all’amica Antonella.

E mentre primeggia nei principali sondaggi, il nome di Nikita lo ritroviamo anche nelle tendenze del giorno su Twitter, dove con l’hashtag #IostoconNikita i fan della Vippona stanno facendo sentire tutto il loro supporto.