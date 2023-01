Questa sera, 16 gennaio 2023, appuntamento con la 28a puntata del Grande Fratello Vip. In attesa della lunga serata che ci attende, qual è il preferito tra i Vipponi secondo i sondaggi online? Abbiamo già visto come il popolo web si è espresso rispetto all’eliminato, ma di seguito concentriamoci sul preferito del reality.

Preferito Grande Fratello Vip 7: ecco chi è

Sfida apertissima per il preferito del Grande Fratello Vip 7. Al termine della 27a puntata della passata settimana, il popolo social si è espresso esprimendo il proprio voto attraverso i sondaggi. Scopriamo quali sono stati i principali risultati.

Il sondaggio ospitato dal portale Reality House, in cima alla classifica per il preferito troviamo Antonella, la quale ha riconquistato terreno con il 24% delle preferenze, lasciandosi alle spalle il fidanzato Edoardo Donnamaria e poi Antonino, rientrato proprio in questi giorni.

Differenti invece i risultati del sondaggio ospitato su Grande Fratello Forum e che vede in cima Nikita Pelizon, seguita da Oriana, mentre Antonella chiude il podio del preferito, restando comunque ai piani alti.