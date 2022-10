Preferito Grande Fratello Vip 7: ancora sfida apertissima tra due Vippone. Antonella Fiordelisi o Nikita Pelizon, chi avrà la meglio? Il pubblico da casa appassionato del reality di Alfonso Signorini si è espresso attraverso i principali sondaggi online alla vigilia dell’ottava puntata, scopriamo cosa è emerso.

Preferito del Grande Fratello Vip: chi è

Da una parte Nikita, dall’altra Antonella: sono loro le concorrenti che si sfidano attualmente per il titolo del preferito del Grande Fratello Vip, almeno secondo i sondaggi in rete.

Da una parte abbiamo il sondaggio ospitato dal portale Reality House che vede in cima proprio Nikita, seguita poi ad una certa distanza da Antonino Spinalbese ed ancora da Antonella Fiordelisi. Poco fuori dal podio si piazzano altri due giovani del reality, ovvero Alberto De Pisis ed Edoardo Donnamaria.

Cosa accade invece sul fronte di un altro sondaggio, quello ospitato da Grande Fratello Forum? In cima alla classifica per il preferito troviamo in questo caso Antonella Fiordelisi, seguita da Nikita Pelizon, mentre chiude il podio Luca Salatino.