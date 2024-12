Preferito Grande Fratello: Helena verso l’immunità, Javier la tallona, ecco cosa dicono i sondaggi

Chi sarà il preferito del pubblico del Grande Fratello tra Emanuele, Helena, Zeudi, Lorenzo, Javier, Tommaso e Bernardo? Il verdetto sarà svelato solo questa sera, nel corso della nuova puntata del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: ecco intanto, cosa è emerso dai sondaggi online.

Preferito Grande Fratello, chi è secondo i sondaggi

In attesa della nuova puntata del Grande Fratello, in programma per oggi, lunedì 23 dicembre, l’attenzione è tutta concentrata sull’ultimo televoto che vede protagonisti ben sette concorrenti.

Due tra Emanuele, Helena, Zeudi, Lorenzo, Javier, Tommaso e Bernardo – i più votati – riceveranno l’immunità in vista delle prossime nomination. Ecco, intanto, cosa è emerso dai sondaggi online.

Partiamo dal sondaggio presente su Reality House, dove Helena spicca in cima alla lista delle preferenze con oltre il 41% dei voti, seguita da Javier (26%) e Lorenzo (17%).

Identico il podio che emerge dal sondaggio ospitato da Grande Fratello Forum, dove Helena ha la meglio su Javier, entrambi seguiti da Lorenzo. Saranno proprio i primi due ad ottenere l’immunità?